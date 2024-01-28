Невиправдані надії: Україна завершила виступ на чемпіонаті Європи 8 місцем у сингл-міксті

У словацькому Брезно-Осрблі чемпіонат Європи з біатлону завершився одиночною змішаною естафетою. Українкий дует не зміг зачепитися за медалі.

28 січня змагальну програму чемпіонату Європи з біатлону, що проходив у словацькому Брезно-Осрблі, закрив сингл-мікст. Усього в гонці взяли участь 25 команд, у тому числі й збірна України, пише 24 Канал.

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Україна завершила чемпіонат Європи на мінорній ноті

Українська команда була представлена Антоном Дудченком та Анною Кривонос. Причому спочатку в гонці мала виступити Олена Городна, однак перед стартом українські тренери наважилися на заміну.

Дудченко та Кривонос змогли уникнути штрафних кіл на вогневих рубежах, використавши на двох лише сім запасних патронів. Однак через слабку швидкість на дистанції посіли восьме місце.

Чемпіонами Європи стала команда Швеції. Срібні та бронзові нагороди здобули відповідно команди Норвегії та Австрії.

Результати одиночної змішаної естафети

1. Швеція (0+6) 41:50,1

2. Норвегія (1+14) +13,9

3. Австрія (0+9) +43,9

4. Молдова (0+6) +45,4

5. Італія (0+10) +51,6

6. Швейцарія (1+10) +1:20,1

7. Німеччина (1+9) +1:27,0

8. Україна (0+7) +1:27,9

Збірна України здобула на чемпіонаті Європи 2024 лише одну медаль. У жіночому спринті Христина Дмитренко з ідеальною стрільбою стала бронзовою призеркою.