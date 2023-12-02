Євро-2024: результат жеребкування фінального раунду чемпіонату Європи

У суботу, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі відбулося жеребкування Євро-2024. До вашої уваги склад усіх груп учасників ЧЄ-2024.

На чемпіонаті Європи-2024, який прийматиме Німеччина, візьмуть участь 24 збірні. На момент жеребкування відомі лише 21 команда-учасниця, пише 24 Канал.

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Склади груп Євро-2024

Збірна Німеччини на правах країни-господарки отримала автоматичну путівку на ЧЄ-2024. Ще 20 збірних визначилися через кваліфікаційних відбір. Останні три щасливчики стануть відомі в березні 2024 року після завершення турніру плей-оф. Цим шляхом на Євро-2024 може потрапити збірна України.

Якщо команда Сергія Реброва 21 березня переможе Боснію та Герцеговину, а 26 березня здолає переможця пари Ізраїль – Ісландія, то опиниться в групі Е. Можливими суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Бельгії, Румунії, Словаччини.

Потенційна група збірної України / УЄФА

Результати жеребкування ЧЄ-2024

Група А: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Група В: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія

Група С: Англія, Данія, Словенія, Сербія

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, переможець плей-оф A

Група Е: Бельгія, Румунія, Словаччина, переможець плей-оф B

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія,переможець плей-оф C

Склад груп на ЧЄ-2024 / УЄФА

Фінальна частина чемпіонату Європи-2024 триватиме з 14 червня по 14 липня. Поєдинки відбудуться на стадіонах Німеччини: Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.