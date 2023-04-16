Медальний почин: Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

16 квітня 2023, 12:23
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Джерело:

Федерація важкої атлетики України

У столиці Вірменії стартував чемпіонат Європи-2023 з важкої атлетики. У перший день змагань українка Ангеліна Ломачинська здобула дві медалі у скарбничку нашої збірної.

Турнір у Єревані розпочався зі змагань серед жінок до 49 кілограмів. Збірну України у перший день ЧЄ-2023 представляла Ангеліна Ломачинська.

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Перші медалі України

У ривку українка підняла штангу вагою у 81 кілограм. Цей результат підкорився Ангеліні з другої спроби. Після цього Ломачинська спробувала підняти 83 кілограми, але це їй не вдалося.

У поштовху 26-річна спортсменка взяла 95 кілограмів, ставши п'ятою у цьому виді програми. А у сумі двоборства з результатом 176 кг виборола ще одну бронзу для збірної України.

Золоті медалі дісталися румунській важкоатлетці Міхаелі Камбей, а "срібло" італійці Джулії Імперіо.

Чемпіонат Європи-2023. Жінки до 49 кілограмів

  1. Міхаела Камбей (Румунія) – 198 кг
  2. Джулія Імперіо (Італія) – 183 кг
  3. Ангеліна Ломачинська (Україна) – 176 кг

Таким чином завдяки виступу Ангеліни Ломачинської скарбничка збірної України поповнилася двома бронзовими нагородами.

Автор: Сергій Шаховець