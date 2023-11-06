Збірна України здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи-2023 з дзюдо: всі наші медалісти

"Синьо-жовті" поїхали у Францію без своєї головної зірки Дар'ї Білодід. На відміну від минулорічного Євро, цього разу українцям не підкорилось золото.

Підійшов до завершення чемпіонат Європи-2023 із дзюдо. Змагання у французькому Монпельє стартували у п'ятницю і принесли збірній України дві нагороди, пише 24 канал.

До теми Дебютне "золото" Халматова та "бронза" Білодід: феєричний виступ українців на Гран-прі у Загребі

"Синьо-жовті" не могла розраховувати на свою головну зірку Дар'ю Білодід, яка пошкодила спину. Загалом наша команда приїхала на турнір у складі 11 дзюдоїстів.

Найкраще виступив Дільшот Халматов, який у категорії до 60 кілограмів здобув срібну нагороду. На шляху до фіналу 25-річний киянин пройшов трьох опонентів, а у вирішальній сутичці мінімально поступився Луці Мкхейдзе (Франція).

У свою чергу не залишився без медалі і Богдан Ядов. 26-річний спортсмен виборов бронзову нагороду у категорії до 66 кілограмів. Інші ж українці не були близькими до нагород.

Читайте також Ніякої поваги, ніяких поклонів агресорам, – Чоботар після перемоги над росіянином на ЧС

Михайло Свідрак, Єлизавета Литвиненко та Христина Гоман стали сьомими у власних вагових категоріях. Дві медалі хлопців дозволили Україні посісти лише 13 місце у заліку. Переможцем стала Франція, які підкорилось 5 золотих нагород.