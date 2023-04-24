В Уругваї нападник поклав шедевральний гол "ножицями" через себе: яскраве відео

Класний вікенд видався у футбольних чемпіонатах. Одним із таких став матч у Прімері Уругваю між Пласа Колонія та Пеньяролем.

У першому таймі команди обмінялись голами та пішли на перерву за рівного рахунку 1:1. Такі цифри на табло тримались до компенсованого арбітром часу до матчу, пише 24 Канал.

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Неймовірної краси гол

Лише на сьомій компенсованій хвилині Пеньяроль вдруге за поєдинок повів у рахунку та зробив ще й яким чином. 32-річний нападник Абель Ернандес ударом через себе замкнув передачу з флангу.

Пеньяроль за лічені секунди до фінального свистка вирвало перемогу у Пласа Колонія 1:2.

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Пеньяроль із 27 очками очолює турнірну таблицю Прімери після 12 турів. Пласа Колонія з 13 балами йде лише 12-ю серед 16 колективів.

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