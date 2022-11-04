Дебютний гол Кравця приніс перемогу команді Скрипника у поєдинку зі Львовом: відеоогляд матчу

У поєдинку 11-го туру чемпіонату української Прем’єр-ліги полтавська Ворскла приймала Львів. Перемогу господарям поля приніс єдиний гол, який забив захисник "зелено-білих" Василь Кравець.

Ворскла – Львів 1:0

Гол: Кравець, 53

Поєдинок у Минаї між Ворсклою та Львовом відкривав програму 11-го туру УПЛ. Номінальні господарі поля вже три матчі не знають гіркоти поразок, натомість гості п’ять матчів поспіль не можуть здобути перемогу.

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Зустріч активніше розпочали підопічні Віктора Скрипника. На 12-й хвилині поєдинку досвідчений Денис Олійник мав вирішувати епізод, але його удар з 12-ти метрів пройшов вище воріт. Наприкінці першого тайму захисник Львова Назарій Муравський повалив на газон Марлісона. До позначки підійшов Владлен Юрченко, проте його удар відбив Олександр Ільющенков.

Надолужити згаяне ворскляни зуміли відразу після перерви. Після розіграшу кутового захисник Ворскли Кравець головою відправив м’яч у сітку воріт Ільющенкова.

, цей гол для Василя став першим в УПЛ. У професійній клубній кар'єрі Кравець ще забивав за хіхонський Спортинг у другому іспанському дивізіоні.

Здобувши перевагу в рахунку, підопічні Скрипника перевели гру в більш спокійне русло. Львів мав можливість відквитати один м’яч, але Нич не скористався прострілом Грисьо.

Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Ворскли з рахунком 1:0.

Відеоогляд матчу Ворскла – Львів

Команда Скрипника дещо поліпшила турнірне положення, піднявшись на восьму сходинку. Втім, обійти ворсклян можуть динамівці, які 6 листопада зіграють в Одесі проти Чорноморця.

Команда Дулуба продовжила свою безвиграшну серію до шести матчів. Львів’яни в десяти поєдинках набрали шість очок і займають 14 місце в таблиці.

В суботу, 5 листопада, відбудуться чотири матчі 11-го туру.