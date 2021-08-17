Чемпіонат України з футболу опинився на 17-у місці у світі за інтенсивністю, обійшовши Росію

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) опублікував свій рейтинг інтенсивності футбольних чемпіонатів у світі. Українська прем'єр-ліга опинилася на 17-у місці

Цього разу експерти вирішили прослідкувати за інтенсивністю роботи футболістів на полі. Під інтенсивністю тут мається на увазі дистанція, що їх долає футболіст команди на максимальних зусиллях (понад 19,8 км/год). Для дослідження використали результати сезону 2020/2021.

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Лідером за цим показником вийшла Англійська прем'єр-ліга, де футболіст за гру в середньому долає 10071 метра, з яких 7.82% – в інтенсивному темпі. Далі розмістилися польська Екстракляса та іспанська Ла Ліга.

Чемпіонат України в цьому рейтингу – на 17-у місці. Футболісти в Україні за гру долають 9941 метра, з яких лише 7,25% в інтенсивному темпі. Нижче за нас – чемпіонати Туреччини, Росії, Австрії та навіть Франції).

Серед українських клубів лідером в цьому рейтингу є Маріуполь – 10095 метрів за гру, з яких 7,64% інтенсивності. Натомість гравці Минаю хоч і назбирують по 10033 метри за матч, але їх інтенсивність є найменшою в Україні – 6,43%

Загальний рейтинг клубів очолює англійський Лідс, чиї гравці долають 10384 метрів з 9,63% інтенсивності. Щодо клубу, чиї гравці долають найбільшу дистанцію, то на першому місці Хераклес з чемпіонату Нідерландів – 10946 метра.