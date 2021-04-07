Чемпіонат України з футболу можуть закінчити раніше – є вагома причина

Поточний розіграш чемпіонату України з футболу можуть закінчити не 16-го, а 9 травня. Ініціатива виходить від збірної України, яка просить більше часу на підготовку до Євро-2020.

Цікаву інформацію повідомив журналіст і інсайдер Ігор Бурбас.

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УПЛ в цьому році швидше за все завершиться на тиждень раніше. Не 16-го, а 9 травня. Ініціатива надійшла від збірної, просить більше часу для підготовки до Євро. Питання може закритися завтра, коли остаточно зберуть позиції клубів. Поки більшість підтримують стислі терміни сезону,

– написав він.

Поточна ситуація в УПЛ

Європейська першість пройде з 11 червня по 11 липня. Збірна України свій перший матч на Євро повинна зіграти 13 червня проти Нідерландів.

В УПЛ залишилося ще шість турів. На даний момент лідирує київське Динамо. Підопічні Луческу випереджають Шахтар на 7 очок.

Останній раз кияни ставали чемпіоном в сезоні 2015/2016, коли клубом керував Сергій Ребров.