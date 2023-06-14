Хто зіграє в УПЛ: повний склад учасників чемпіонату України на сезон 2023-2024

14 червня 2023, 18:13
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Нарешті визначились всі 16 учасників елітного дивізіону чемпіонату України на наступний рік. На цьому рівні вперше зіграють команди з Житомира та Черкас.

Чемпіонат України з футболу 2022-2023 офіційно добіг закінчення, пише 24 канал. Основна стадія УПЛ завершилась ще на початку червня. а тепер відіграні ще і перехідні матчі.

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У них Верес відстояв право виступати в елітному дивізіоні, здолавши запорізький Металург. Натомість Інгулець не впорався із ЛНЗ і відправився у Першу лігу.

Хто зіграє в УПЛ

Разом із петрівцями у другий дивізіон опустились Металіст та Львів. Натомість підвищення здобули Полісся, Оболонь та, власне, ЛНЗ. Для житомирців та черкасців це перший вихід в елітний дивізіон. Таким чином, склад учасників УПЛ на сезон 2023-2024 наступний:

  • Шахтар (Донецьк)
  • Дніпро-1 (Дніпро)
  • Зоря (Луганськ)
  • Динамо (Київ)
  • Ворскла (Полтава)
  • Олександрія (Олександрія)
  • Кривбас (Кривий Ріг)
  • Колос (Ковалівка)
  • Чорноморець (Одеса)
  • Минай (Ужгород)
  • Рух (Львів)
  • Металіст 1925 (Харків)
  • Верес (Рівне)
  • Полісся (Житомир)
  • Оболонь (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси)


Всі учасники чемпіонату України 2023-2024 / t.me/setantaukraine

Календар сезону 2023-2024

Очікується, шо новий чемпіонат України розпочнеться 29 липня. У 2023 році до 9 грудня буде проведено 17 турів, тоді як у 2024-му – 13. Друга частина УПЛ розпочнеться 24 лютого та завершиться 18 травня.

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Крім того, у наступному сезоні повертається і Кубок України, який у минулому сезоні був скасований через війну. Турнір розпочнеться з 1/16 фіналу у серпні. Фінал орієнтовно призначений на 25 травня 2024 року.

Цікавий факт. Житомир та Черкаси вперше будуть представлені своїми клубами на рівні елітного дивізіону чемпіонату України. Таким чином, з обласних центрів України лише Суми, Хмельницький та Херсон ніколи не були в УПЛ.
Автор: Анатолій Дерека