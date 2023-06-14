Хто зіграє в УПЛ: повний склад учасників чемпіонату України на сезон 2023-2024
Нарешті визначились всі 16 учасників елітного дивізіону чемпіонату України на наступний рік. На цьому рівні вперше зіграють команди з Житомира та Черкас.
Чемпіонат України з футболу 2022-2023 офіційно добіг закінчення, пише 24 канал. Основна стадія УПЛ завершилась ще на початку червня. а тепер відіграні ще і перехідні матчі.
До теми Черкаси дебютують в УПЛ: ЛНЗ відправляє Інгулець Олександра Поворознюка в Першу лігу
У них Верес відстояв право виступати в елітному дивізіоні, здолавши запорізький Металург. Натомість Інгулець не впорався із ЛНЗ і відправився у Першу лігу.
Хто зіграє в УПЛ
Разом із петрівцями у другий дивізіон опустились Металіст та Львів. Натомість підвищення здобули Полісся, Оболонь та, власне, ЛНЗ. Для житомирців та черкасців це перший вихід в елітний дивізіон. Таким чином, склад учасників УПЛ на сезон 2023-2024 наступний:
- Шахтар (Донецьк)
- Дніпро-1 (Дніпро)
- Зоря (Луганськ)
- Динамо (Київ)
- Ворскла (Полтава)
- Олександрія (Олександрія)
- Кривбас (Кривий Ріг)
- Колос (Ковалівка)
- Чорноморець (Одеса)
- Минай (Ужгород)
- Рух (Львів)
- Металіст 1925 (Харків)
- Верес (Рівне)
- Полісся (Житомир)
- Оболонь (Київ)
- ЛНЗ (Черкаси)
Всі учасники чемпіонату України 2023-2024 / t.me/setantaukraine
Календар сезону 2023-2024
Очікується, шо новий чемпіонат України розпочнеться 29 липня. У 2023 році до 9 грудня буде проведено 17 турів, тоді як у 2024-му – 13. Друга частина УПЛ розпочнеться 24 лютого та завершиться 18 травня.
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Крім того, у наступному сезоні повертається і Кубок України, який у минулому сезоні був скасований через війну. Турнір розпочнеться з 1/16 фіналу у серпні. Фінал орієнтовно призначений на 25 травня 2024 року.Цікавий факт. Житомир та Черкаси вперше будуть представлені своїми клубами на рівні елітного дивізіону чемпіонату України. Таким чином, з обласних центрів України лише Суми, Хмельницький та Херсон ніколи не були в УПЛ.