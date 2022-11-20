Автогол та м'яч у "роздягальню": Кривбас поступився у рідному місті Металісту 1925 – відео

Перша домашня гра Кривбасу на стадіоні "Гірник" в Кривому Розі завершилася поразкою Металісту 1925. Команда Вернидуба пропустила два голи в першому таймі.

Кривбас отримав дозвіл від військової адміністрації Дніпропетровщини на проведення матчу в Кривому Розі. Всі попередні домашні зустрічі Кривбас грав у Києві або Львові.

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Але повернення в рідне місто не виявилося фартовим. До того ж погода не сприяла господарям поля показати якісний футбол.

Початок матчу став холодним душем для підопічних Вернидуба. На 8-й хвилині форвард Кривбасу Роман Дебелко зрізав м'яч у власні ворота, після подачі Габелка зі штрафного.

Відео автоголу Дебелка

За кілька хвилин гравці Кривбасу могли зрівняти рахунок у грі, проте удар Хомченовського лише струсив сніг з каркасу воріт.

Наприкінці першого тайму нападник харків'ян Андрій Борячук подвоїв перевагу гостей.

Відео голу Борячука

Заміни Вернидуба у другій половині гри не змінили перебіг подій на полі. Тож фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Металіста 1925 з рахунком 2:0.

Кривбас – Металіст 1925 0:2

Голи: Дебелко, 8 (авт.), Борячук, 44

Кривбас: Сарнавський – Дібанго (Стецьков, 46), Вернидуб, Ловрич, Якімець – Банада, Капіч (Татарков, 46) – Волошин (Устименко, 73), Хомченовський, Задерака (Микитишин, 60) – Дебелко (Хобленко, 59).

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Курило, Безуглий, Жичиков – Вачіберадзе – Ременюк, Кравченко (Ткачук, 90), Габелок, Русин (Дмитренко, 78) – Борячук (Чирук, 67).

Тренерський тандем харків'ян Едмар-Голодюк здобув другу перемогу поспіль. Тепер в активі Металіста 1925 17 балів. Кривбас зберіг 13-е місце в турнірній таблиці. У команди Вернидуба 12 очок.