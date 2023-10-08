Назар Чепурний здобув бронзову медаль на ЧС зі спортивної гімнастики: всі результати України

Хлопець із Черкас зумів трохи випередити свого більш досвідченого співвітчизника Ігора Радівілова. Для Назара це дебютна нагорода на чемпіонатах світу.

У бельгійському Антверпені завершились змагання на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, пише 24 канал. На останній день був винесений розіграш медалей в опорному стрибку.

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Боротьба українців за бронзу

До фіналу пройшли вісім атлетів, серед яких було двоє українців. У кваліфікації Ігор Радівілов та Назар Чепурний показали другий та третій результат відповідно.

У фіналі кожен учасник виконав по два стрибка. Сума оцінок за кожний з них ділилась навпіл для визначення місць у заліку. Першим вийшов Радівілов, який трохи краще виконав перший стрибок (на 0,3 бала).

В середньому українець отримав 14,750 очок, що дозволило йому застрибнути у топ-трійку. Втім пізніше його звідти витіснив Назар Чепурний. Гімнаст із Черкас показав більш рівні результати і у підсумку зовсім трохи випередив Радівілова – 14,766.

Результати фіналу з опорного стрибка на ЧС-2023 зі спортивної гімнастики:

Джейк Джерманн – 15,050 Хой Янг – 14,849 Назар Чепурний – 14,766 Ігор Радівілов – 14,750

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Дві медалі на ЧС

Ця бронза стала першою нагородою в рамках чемпіонатів світу для 21-річного Назара. Загалом же Україна має дві медалі на ЧС-2023. Раніше срібло підкорилось Іллі Ковтуну у багатоборстві.

Наша команда посіла 9 місце у загальному медальному заліку. Крім того, на цих змаганнях Україна здобула дві олімпійські ліцензії – для чоловічої збірної та для Анни Лащевської у багатоборстві.