Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

Джерело:24 канал
Чемпіонат світу з біатлону у словенській Поклюці триватиме з 10 до 21 лютого. Медальний залік чемпіонату світу – у матеріалі Спорт 24.
У перший день чемпіонату світу було розіграно три комплекти нагород. Завдяки змішаній естафеті медальний залік очолила Норвегія.
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1. Норвегія – 1 золото
2. Австрія – 1 срібло
3. Швеція – 1 бронза
Зазначимо, що збірна України в першій гонці чемпіонату світу зупинилася за крок до медалі. Наша збірна посіла 4-е місце, програвши Швеції менше секунди.
Наступна гонка, на якій будуть розіграні медалі, відбудеться у п'ятницю, 12 лютого. На старт спринтерської гонки вийдуть чоловіки.