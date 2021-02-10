Чемпіонат світу з біатлону у словенській Поклюці триватиме з 10 до 21 лютого. Медальний залік чемпіонату світу – у матеріалі Спорт 24.

У перший день чемпіонату світу було розіграно три комплекти нагород. Завдяки змішаній естафеті медальний залік очолила Норвегія.

Не пропустіть Чемпіонат світу з біатлону-2021: онлайн-трансляція

Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

1. Норвегія – 1 золото

2. Австрія – 1 срібло

3. Швеція – 1 бронза

Зазначимо, що збірна України в першій гонці чемпіонату світу зупинилася за крок до медалі. Наша збірна посіла 4-е місце, програвши Швеції менше секунди.

Наступна гонка, на якій будуть розіграні медалі, відбудеться у п'ятницю, 12 лютого. На старт спринтерської гонки вийдуть чоловіки.



Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24