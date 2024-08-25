Ще одна медаль в скарбничку України: Кукліновська здобула "золото" на ЧС з веслування

В Самарканді, Узбекистан, відбувається чемпіонат світу-2024 з веслування. Ще одна українська спортсменка здобула медаль у скарбничку національної команди.

Українська веслувальниця Людмила Кукліновська здобула золоту медаль світової першості. Спортсменка виграла фінальний заїзд в Самарканді, пише 24 канал.

Читайте також Вандюк та Борсук принесли першу медаль для України на ЧС з веслування

Переможний заїзд Кукліновської

На міжконтинентальній першості українська веслувальниця показала найкращий результат. Заїзд на дистанцію двісті метрів у байдарці-одиночці виявився переможним для Людмили Кукліновської.

Українка здолала дистанцію з результатом – 41,414, залишивши позаду "нейтральну" Анастасію Долгову і датчанку Боллет Ньюванг Іверсен. Ця медаль стала першою для Людмили на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, що олімпійська призерка Людмила Лузан також здобула "золото" світової першості в Узбекистані. Українка здолала свою фірмову дистанцію на 500 метрів.