ЧС з хокею: Росія вирвала перемогу в Чехії, Німеччина закинула 9 шайб Італії

У Ризі стартував чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні. У перший ігровий день німці передбачувано розгромили збірну Італії, а росіяни здолали чехів.

Росія – Чехія 4:3

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Хокеїсти з РФ тричі виходили вперед, але кожен раз дозволяли супернику зрівняти рахунок. Причому на те, щоб закинути у відповідь, чехам потрібно було мінімум часу. Дивно й те, що одну з шайб росіяни забили, перебуваючи у меншості.

Перемогу команді Брагіна приніс нападник клубу НХЛ Коламбус Блю Джекетс Михайло Григоренко. Він вдало відкрився під передачу партнера під час зміни складу у суперників, вкотився в зону і завдав точного удару у верхній кут.

Переможна шайба росіян: дивіться відео

Німеччина – Італія 9:4

Італійці здивували багатьох, а можливо і самих себе, несподівано повівши в рахунку у першому періоді (2:1), проте німці ще до першої перерви вирівняли ситуацію, а в подальшому не дозволили засумніватися в своїй перевазі.