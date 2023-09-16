Забили десять голів: Україна із вбивчим рахунком стартувала у відборі на ЧС з футзалу – відео

Команда Павла Косенка не залишила ані шансу Бельгії у стартовому матчі відбору на Мундіаль. Хет-триком у зустрічі відзначився Данило Абакшин.

Бельгія – Україна 2:10

Збірна України з футзалу розпочала вирішальний етап кваліфікації на чемпонат світу-2024. Змагання наступного року проходитиме у вересні-жовтні в Узбекистані, пише 24 канал.

До теми Знову ті самі граблі: збірна України U-19 з футзалу поступилась іспанцям у півфіналі Євро-2023

У останній стадії відбору бере участь 20 команд з Європи, які розбиті на 5 груп по чотири збірні. Україна потрапила в один квартет із Бельгією, Польщею та Сербією.

Загалом від УЄФА на чемпіонат світу вийдуть 7 команд. П'ять прямих путівок дістануться переможцям груп, ще дві будуть розіграні у стикових матчах за участі чотирьох найкращих віцечемпіонів квартетів.

Підопічні Павла Косенка змогли дуже переконливо стартувати. У першій зустрічі із Бельгією українці виграли з розгромним рахунком 10:2 на виїзді.

Читайте також Серед виконавців із вадами зору: збірна України виграла Всесвітні ігри з футзалу

Вже на 11 хвилині "синьо-жовті" зусиллями Шотурми відкрили рахунок, після чого Україну прорвало. Абакшин оформив хет-трик, ще дубль на рахунку Педяша.

Перемога дозволила Україні очолити відбіркову групу. У паралельному матчі Сербія здолала поляків, але з куди більш скромним рахунком (2:1). Саме із Польщею "біло-сині" відігрвють у наступній грі 20 вересня.

Відеоогляд матчу Бельгія – Україна: