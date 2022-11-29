Два нових рекорди: збірна Бразилії переписала історію чемпіонатів світу з футболу

Футбольна збірна Бразилії достроково вийшла у плей-офф чемпіонату світу в Катарі. Команда Тіте здобула дві перемоги поспіль на старті турніру.

Так, збірна Бразилії 28 листопада зустрілася на полі з командою Швейцарії в межах другого туру групи G та здобула перемогу з рахунком 1:0, чим гарантувала собі вихід у плей-офф Мундіалю.

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Бразилія побила рекорд Німеччини

Перемога в матчі далася синьо-зеленим не так легко. Результат гри визначив єдиний гол наприкінці поєдинку, який забив Каземіро.

Ця перемога стала 17-ю для збірної Бразилії на груповій стадії чемпіонатів світу з футболу. У такий спосіб команда Тіте перевершила історичний рекорд збірної Німеччини, яка не зазнавала поразок на чемпіонатах світу упродовж 16 поєдинків у 1990 – 2010 роках.

Остання поразка "селесао" на груповому етапі відбулася ще в далекому 1998 році. Тоді команда синьо-зелених поступилася Норвегії з рахунком 1:2 у заключному матчі групи A. Відтоді, стартуючи з чемпіонату світу-2002 збірна Бразилії не відчувала гіркого смаку поразок.

Так, упродовж цього часу "селесао" в фінальних частинах чемпіонатів світу виграли 14 матчів і тричі зіграли внічию.

Безпрограшна серія Бразилії на групових етапах ЧС з футболу

2002: 3 перемоги (Туреччина – 2:1, Китай – 4:0, Коста-Рика – 5:2);

2006: 3 перемоги (Хорватія – 1:0, Бразилія – 2:0, Японія – 4:1);

2010: 2 перемоги, 1 нічия (КНДР – 2:1, Кот-д'Івуар – 3:1, Португалія – 0:0);

2014: 2 перемоги, 1 нічия (Хорватія – 3:1, Мексика – 0:0, Камерун – 4:1);

2018: 2 перемоги, 1 нічия (Швейцарія – 1:1, Коста-Рика – 2:0, Сербія – 2:0);

2022: 2 перемоги (Сербія – 2:0, Швейцарія – 1:0).

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Бразилія не дозволила жодного удару у площину своїх воріт

Окрім того, у перших двох матчах нинішнього чемпіонату світу з футболу – у матчах проти Сербії та Швейцарії – бразильці не дозволили противникам завдати жодного удару в площину своїх воріт. Це стало ще одним видатним досягненням синьо-зелених.

Подібне відбулося лише вдруге за всю історію Мундіалів. Вперше це вдалося збірній Франції на чемпіонаті світу-1998. Тоді французи зіграли на домашньому Мундіалі проти збірних Південної Африки та Саудівської Аравії.

Зауважимо, що після двох турів Бразилія з 6 очками очолює групу. Швейцарія йде другою, маючи 3 бали. Камерун і Сербія набрали по одному пункту. Матчі заключного туру групи G відбудуться 2 грудня. У їх межах Бразилія зіграє з Камеруном, а Швейцарія битиметься із Сербією.