Україна назвала склад на першу гонку чемпіонату світу з біатлону

Чемпіонат світу з біатлону 2023 стартує 8 лютого в німецькому Оберхофі. Першою гонкою стане змішана естафета. Тренерський штаб збірної оголоси, хто з українців виступить в цій гонці.

На змішаній естафеті на чемпіонаті світу перші два етапи будуть жіночими, два заключних – чоловічими. Українці до цього ніколи не здобували медалі в змішаній естафеті на чемпіонаті світу, але у 2023 році можуть це змінити.

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Тренер збірної України Юрай Санітра вирішив, що у першій гонці на турнірі виступлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Загалом Україна вперше виступить у змішаній естафеті таким складом. До цього Антон Дудченко жодного разу не біг змішану естафету на рівні Кубка світу чи чемпіонату світу. А на попередньому старті – чемпіонаті Європи з біатлону – замість Дмитра Підручного гонку біг Артем Прима. Все через те, що Підручний відновлювався після травми та операції. І не до кінця було відомо, чи він встигне відновитися та набрати необхідну форму до чемпіонату світу.

"Стосовно чоловічої частини, то велику роль відіграло тренування, де я побачив роботу Підручного. Проаналізували та вирішили, що Підручний буде стартувати. Скажу, що не в гіршому стані знаходяться Прима та Цимбал. Радує те, що маємо запас", – розповів Юрай Санітра.

Для Підручного це не буде перша гонка у 2023 році. На початку січня він відновив тренування, а вже 2 лютого завоював бронзу в спринті на етапі Кубка світу IBU.

"Думаю, що Підручний трішки скромний. Я дивився на його виступ в Обертіліасі, бачив його тренування – не сумніваюся, що Підручний зможе пробігти на найвищому рівні. Знаю його характер та ставлення до естафети. Він може показати дуже хороший результат", – переконаний Юрай Санітра.

Чемпіонат світу з біатлону стартує 8 лютого змішаною естафетою. Вона розпочнеться о 15:45. Наступна гонка відбудеться вже в п'ятницю, 10 лютого, о 15:30. Це буде спринт у жінок. В суботу, 11 лютого, на старт спринтерської гонки о 15:30 вийдуть чоловіки. на неділю, 12 лютого, заплановані одразу дві гонки-переслідування – на 14:25 у жінок та 16:30 у чоловіків.

Загалом чемпіонат світу триватиме до 19 лютого. За цей час відбудеться 12 стартів.