Збірна України прикро втратила медаль чемпіонату світу у змішаній естафеті, перемогла Норвегія

У словенській Поклюці 10 лютого стартував чемпіонат світу з біатлону-2021. Першою гонкою чемпіонату світу стала змішана естафета, в якій збірна України ледь не здобула медаль.

Впевнену перемогу в естафеті здобула Норвегія. Збірна Австрії посіла друге місце. Третє місце виборола Швеція, яка на останніх метрах дистанції випередила Україну.

Варте уваги Чемпіонат світу з біатлону-2021: фаворити та шанси України на медалі

Результати гонки

1. Норвегія (Легрейд, Бьо, Екхофф, Олсбю)

2. Австрія (Коматц, Едер, Здуц, Хаузер)

3. Швеція (Самуельссон, Понсілуома, Перссон, Еберг)

4. Україна (Прима, Підручний, Джима, Підгрушна)

Хід гонки

Традиційно перші два етапи у змішаній естафеті бігли чоловіки. Після першої стрільби лишень чотири збірні відстрілялися чисто – Норвегія, Словенія, Швеція та Канада. Українець Артем Прима використав один запасний патрон та покинув стадіон 6-м.

На другій стрільбі найкраще працювали збірні Білорусі та Франції, які вийшли у лідери. Прима закрив усі 5 мішеней та передав естафету Дмитру Підручному 5-м.

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На першу стрільбу другого етапу першими прийшли норвежець Йоханнес Бьо та француз Кантен Фійон-Має. Попри промахи вони зберегли лідерство. Українець Підручний використав один запасний патрон і програв Бьо понад 10 секунд.

Бьо з одним запасним патроном відпрацював на "стійці" та збільшив відрив від Фійона-Має. Підручний допустив 2 промахи, але зумів піднятися на 3-у сходинку. Однак відставання Дмитра від лідера вже складало 55 секунд.

Норвежка Тіріль Екхофф уже після першої стрільби дещо розгубила перевагу, яку здобув Бьо. Два запасні патрони дозволили француженці Анаїс-Шевальє-Буше скоротити відставання до 30 секунд.

Українка Юлія Джима використала один запасний патрон і трималася на 3-у місці. Однак Джима підпустила суперниць, які трішки краще відстрілялися.

Після другої стрільби Екхофф залишилася лідеркою, адже Шевальє-Буше "спіймала" штрафне коло. На друге місце завдяки бездоганній стрільбі вийшла Юлія Джима. На "хвості" в України були представниці Австрії та Швеції.

До передачі естафети Олені Підгрушній неймовірна Джима зуміла залишити суперниць далеко позаду – 18 секунд переваги. Гандикап, який здобула Джима, був важливий, адже на останньому етапі у Швеції та Австрії бігли швидкі Ханна Еберг та Ліза-Тереза Хаузер.

За підсумками стрільби лежачи Марте Олсбю Ройселанд зберегла лідерство для Норвегії. Олена Підгрушна впевнено закрила 5 мішеней, однак Хаузер скоротила відставання до 5 секунд. Натомість Еберг через промахи вже програвала Підгрушній 25 секунд.

Марте Олсбю змусила похвилюватися норвежських фанів, адже використала три запасні патрони. Та попри це вона змогла здобути перемогу. Хаузер і Підгрушна разом прийшли на останню стрільбу. Австрійка з одним запасним патроном закрила всі мішені та здобула "срібло".

Олена Підгрушна допустила аж 3 промахи і пропустила вперед Ханну Еберг. Та шведка випереджала Підгрушну всього на декілька секунд й українка відігравала ходом. Боротьба за "бронзу" була надзвичайно гаряча!

На жаль, Еберг зберегла третє місце, випередивши Підгрушну на пів секунди.



Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24