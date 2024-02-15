Невиправдані надії: Україна не потрапила до топ-10 у сингл-міксті на чемпіонаті світу
У чеському Нове-Мєсто в межах чемпіонату світу з біатлону відбулася одиночна змішана естафета. Чемпіонами світу стали французи.
15 лютого в межах чемпіонату світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто, відбулася одиночна змішана естафета. Усього в гонці взяли участь 28 команд, у тому числі й збірна України, пише 24 Канал.
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Підручний та Меркушина провалили сингл-мікст
Українська команда була представлена Дмитром Підручним та Анастасією Меркушиною. На двох "синьо-жовті" використали 12 запасних патронів та посіли лише 14-те місце, показавши найгірший у сезоні результат у даній дисципліні.
Чемпіонами світу стали французи Кантен Фійон-Має та Лу Жанмонно. Срібні та бронзові нагороди здобули відповідно команди Італії та Норвегії.
Результати одиночної змішаної естафети
1. Франція (0+3) 36:21,7
2. Італія (0+5) +24,6
3. Норвегія (1+7) +27,4
4. Швеція (1+12) +1:00,9
5. Швейцарія (0+6) +1:01,1
6. Німеччина (0+4) +1:04,6
...
14. Україна (0+12) +2:26,0