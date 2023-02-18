Треті з кінця: жіноча збірна України з біатлону провалила естафету на ЧС-2023

Жіночий квартет був серед аутсайдерів змагання і не зміг стрибнути вище голови. Підвела команду Олена Білосюк, яка на останньому етапі заробила три штрафних кола.

На чемпіонаті світу з біатлону-2023 в Обергофі пройшла жіноча естафета. На старт (чотири відрізки по 6 кілометрів) вийшли 16 збірних, в тому числі і українська команда.

До теми Україна провалила естафету, Франція перервала переможну серію Норвегії на ЧС-2023

Наша збірна була серед аутсайдерів старту, адже через застуду не змогла взяти участь найкраща біатлоністка країни Юлія Джима. Її замінила Дар'я Блашко, яку вже відраховували зі збірної через невтішну форму після коронавірусу.

Окрім неї участь в естафеті взяли Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова та Олена Білосюк. Нажаль, українки майже не мали шансів опинитись у топ-10.

Читайте також Провальна "індивідуалка": Юлія Джима встановила антирекорд на ЧС-2023 в Обергофі

Спортсменки використали 8 запасних патронів, а на останньому етапі Білосюк набрала ще і три кола щтрафу. У підсуку наша команда стала 14-ою, відставши від переможців з Італії більш ніж на 7 секунд.

Результати жіночої естафети на ЧС-2023 з біатлону в Обергофі:

Італія – 1:14:39 Німеччина – 1:15:04 Швеція – 1:15:35 Франція – 1:16:11 Австрія – 1:16:47

…