Легрейд виграв третє "золото" чемпіонату світу з біатлону, Прима – за межами топ-20

У словенській Поклюці в заключній гонці чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся чоловічий мас-старт. Україну представляв Артем Прима, який фінішував на 21-у місці.

Переможцем гонки став Стурла Легрейд, який завоював третю золоту медаль на турнірі. Друге місце посів норвежець Йоганнес Дале, третє – француз Кантен Фійон Майє.

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Результати гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегія) 36:27.2

2. Йоганнес Дале (Норвегія) +10.2

3. Кантен Фійон Майє (Франція) +12.8

…

21. Артем Прима (Україна) +2:42.6

Після перших вогневих рубежів наш співвітчизник мав непогані шанси на потрапляння в топ-6, проте зі стрільбою стоячи у 33-річного уродженця Чернігова не склалося. 4 промахи відкинули українця на 21 місце.