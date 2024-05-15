Прибрали прапор України: інцидент на чемпіонаті світу з хокею

На чемпіонаті світу-2024 з хокею організатори зняли український прапор. Все через те, що він потрапив у пряму трансляцію.

10 травня 2024 року у Чехії розпочався чемпіонат світу-2024 з хокею в елітному дивізіоні. Він триватиме до 26 травня, пише 24 канал.

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Під час одного з матчів зняли прапор України

Стяг вивісили під час гри між командами Казахстану та Латвії. Після того, як український прапор засвітився на прямій трансляції, організатори прибрали його.

Причиною цьому стало те, що на матчах заборонено вивішувати прапори країн, які не беруть участь в турнірі.

"На аренах чемпіонату світу можуть бути вболівальники лише з прапорами країн-учасниць. Будь-які інші прапори, які не підпадають під ці критерії, будуть негайно прибрані. Така процедура вже діє протягом усього чемпіонату світу та низки інших турнірів на аналогічному рівні", – йдеться у заяві IIHF для пропагандистського ЗМІ.

Збірна Росії участь у турнірі з хокею не бере – її відсторонили ще в 2022 році.

Україна бере участь в чемпіонаті світу в хокею, проте в нижчому дивізіоні.