Україна на чемпіонаті світу-2024 з футзалу: заявка команди та календар матчів

У середині вересня в Узбекистані стартує десятий чемпіонат світу-2024 з футзалу. У фінальному турнірі візьме участь збірна України.

У суботу, 14 вересня, в Узбекистані розпочнеться чемпіонат світу з футзалу. Турнір триватиме до 6 жовтня.

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Збірна вирушила до Узбекистану

Під час підготовки до ЧС-2024 збірна України провела п'ять контрольних поєдинків. Підопічні Олександра Косенка обіграли Коста-Рику (4:0), Кубу (7:0), Португалію (6:3), Саудівську Аравію (8:3) та зіграли внічию з Лівією (2:2).

Завершальний етап підготовки "синьо-жовті" проводили у Казахстані, щоб адаптуватися до місцевого клімату та часового поясу. А вже 11 вересня команда прибула до Ташкенту.

Заявка збірна України

Тренерський штаб на чолі з Олександром Косенко розраховує на 14 виконавців. У складі команди є 5 легіонерів. Усі інші гравці представляють українські клуби.

Голкіпери: Кирило Ципун (Пяст, Польща), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко (Аврора).

Кирило Ципун (Пяст, Польща), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко (Аврора). Універсали: Назар Швед (Євробус, Польща), Андрій Мельник (ХІТ), Євгеній Жук (ХІТ), Микола Микитюк (Кордоба Патрімоніо, Іспанія), Ростислав Семенченко (Аврора), Ігор Чернявський (ХІТ), Даниїл Абакшин (ХІТ), Михайло Зварич (Енергія), Артем Фаренюк (Євробус, Польща), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Петро Шотурма (Ураган).

Розклад матчів збірної України

Збірна України розпочне турнір з групового етапу. У квартеті С суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Аргентини, Анголи, Афганістану. Перший матч українці зіграють 15 вересня проти Аргентини.

15 вересня. 18:00. Аргентина – Україна

18 вересня. 15:30. Ангола – Україна

21 вересня. 18:00. Україна – Афганістан

У плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожного з шести квартетів й чотири найкращі команди, які посіли треті місця. Після цього відбудуться поєдинки 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу, матч за 3-тє місце та фінал.

Дати ймовірних наступних поєдинків за участі України:

24-27 вересня – 1/8 фіналу

29-30 вересня – 1/4 фіналу

2-3 жовтня – 1/2 фіналу

6 жовтня – Фінал / Матч за 3 місце

Календар збірної України з футзалу на ЧС-2024 / фото АФУ

Зазначимо, що матчі чемпіонату світу відбудуться в трьох містах Узбекистану: Андижані, Бухарі й Ташкенті.