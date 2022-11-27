Підсумки восьмого дня ЧС-2022: Марокко шокує, Німеччина рятується, Канада забиває і вилітає

В Катарі завершився черговий ігровий день Мундіалю, який подарував фанатам кілька сенсацій та немало голів. Підбиваємо підсумки чемпіонату світу за 27 листопада.

На чемпіонат світу 2022 підійшов до кінця восьмий ігровий день, у якому було забито 10 голів. 24 канал підбиває підсумки другого туру в групах E та F.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Японія – Коста-Рика 0:1 (Фуллер, 81)

(Фуллер, 81) Бельгія – Марокко 0:2 (Саїсс, 73, Абухлаль, 90+2)

(Саїсс, 73, Абухлаль, 90+2) Хорватія – Канада 4:1 (Крамаріч, 36, Лівая, 44, Крамаріч, 70, Маєр, 90+4 – Девіс, 2)

(Крамаріч, 36, Лівая, 44, Крамаріч, 70, Маєр, 90+4 – Девіс, 2) Іспанія – Німеччина 1:1 (Мората, 62 – Фуллькруг, 83)

Японія підклала собі свиню

Команда Моріясу стала одним із відкриттів першого туру, сенсаційно здолавши Німеччину. Перемога над відверто слабкими аутсайдером у особі Коста-Рики майже гарантувала би "самураям" вихід у плей-офф.

Японія володіла ініціативою, але сильно транжирила свої моменти. До того ж костариканці надійніше грали у захисті, а в кінці гри приголомшили суперника. Підопічні Суареса забили з єдиного свого удару у ствір воріт завдяки рикошету від кіпера.

Читайте також Захисник збірної Португалії зламав ребра на тренуванні, йому вже присвячують наступні перемоги

Схоже, що азійська збірна не очікувала такого від суперника і навіть була не проти нічиєї. Втім програш у цьому матчі ставить вихід японців далі під велике питання – треба брати бали з неймовірною Іспанією. І то, нічия теж не гарантує їм 1/8 фіналу. Отже, самі себе і поховали.

Відеоогляд матчу Японія – Коста-Рика:

Марокко – фаворит групи

"Леви Атласу" вражають! У першому турі марокканці нічим не поступались хорватам і змогли взяти один бал. Тепер же підопічні Реграгі вчисту переграли Бельгію, іншого медаліста минулого Мундіалю.

Марокканці були гострішими в атаці, та ще і Куртуа привіз гол у свої ворота. Бельгія ж без Лукаку і Едена Азара в оптимальній формі виявилась вкрай беззубою.

До теми Сенсаційний результат на ЧС-2022 призвів до масових сутичок одразу у двох країнах Європи

Африканцям достатньо зіграти внічию з Канадою для проходу далі, а перемога дає шанси на перше місце. А ось бельгійцям треба вигравати у міцної Хорватії. З такою грою в нападі важко віриться в успіх "червоних дияволів".

Відеоогляд матчу Бельгія – Марокко:

Канада сподобалась, але вилетіла

Підопічним Хердмана симпатизував ледь не кожен нейтральний вболівальник. Збірна абсолютно нефутбольної країни вийшла вперше за 36 років на Мундіаль і круто показала себе у грі з бельгійцями, хоч і програла.

З хорватами "кленові" сильно почали, забивши вже на другій хвилині свій перший гол в історії на ЧС. Проте команда загралась в атаці і присіла після першого ж голу у свої ворота.

Цікаво знати Працівник з Кенії став справжньою зіркою ЧС у Катарі: кумедні відео

Хорватія ж банально дочекалась свого моменту і далі на класі розбиралась із неорганізованим захистом Канади. "Кленові" вже точно не вийдуть в плей-офф, тоді як підопічним Даліча достатньо не програти кризовій Бельгії.

Відеоогляд матчу Хорватія – Канада:

Німеччина у грі, але є питання

Після провалу в матчі з японцями підопічні Фліка опинились у вкрай критичній ситуації – треба вигравати два матчі, в тому числі з іспанцями. Так гадалося до раннього матчу неділі.

Коста-Рика зробила подарунок німцям, зупинивши Японію. Тепер же Бундестім міг собі дозволити втратити очки з Іспанією. Проте німці рішуче почали гру і були більш наполегливими в першому таймі (навіть забили, але з офсайду).

Варто побачити Бісіклета Рішарлісона, шок для Аргентини та Німеччини: топ-5 голів першого туру ЧС-2022

Однак після перерви Іспанія відкрила рахунок, поставивши суперника у непросте становище. Це змотивувало суперника атакувати з куди більшою енергією. І у підсумку таки забили зусиллями Фуллькруга, який круто вийшов на заміну.

На перемогу у Бундестім сил не вистачило, але все одно має непогані шанси на плей-офф. Треба обов'язково перегравати Коста-Рику, а в разі втрачання очок від іспанців Німеччині треба вигравати з якомога більшим рахунком. Як показала гра першого туру, розібрати центральноамериканців на запчастини можливо.

Відеоогляд матчу Іспанія – Німеччина: