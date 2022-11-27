Підсумки сьомого дня ЧС-2022: Франція в плей-офф, Мессі тягне Аргентину, перший гол Левандовскі

В Катарі пройшов сьомий ігровий день, в якому команди забили всього 8 голів, тобто в середньому по одному на команду. Підбиваємо підсумки чемпіонату світу за 26 листопада.

На чемпіонат світу 2022 завершився вже сьомий ігровий день. Вболівальники дізнались першого учасника плей-офф, а також насолодились генієм Мессі. 24 канал підбиває підсумки суботи.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Туніс – Австралія 0:1 (Дюк, 23)

(Дюк, 23) Польща – Саудівська Аравія 2:0 (Зелінскі, 39, Левандовскі, 82)

(Зелінскі, 39, Левандовскі, 82) Франція – Данія 2:1 (Мбаппе, 61, Мбаппе, 86 – А. Крістенсен, 68)

(Мбаппе, 61, Мбаппе, 86 – А. Крістенсен, 68) Аргентина – Мексика 2:0 (Мессі, 64, Е. Фернандес, 87)

Франція вийшла в плей-офф і розбила "прокляття чемпіонів"

Команда Дешама провела практично рівний поєдинок із данцями, але змогли здобути перемогу на класі. Скандинави непогано захищались проти чемпіонів світу і навіть забили з кутового.

Проте свою роль зіграв геній Мбаппе. Нападник ПСЖ вдало відгукувався на передачі партнерів, що дозволило йому оформити дубль і вирвати перемогу для своєї команди.

Відеоогляд матчу Франція – Данія:

Таким чином, Франція стала першою командою, яка гарантувала собі місце в 1/8 фіналу. Це перший чемпіон світу з 2006 року, який не провалився на наступному Мундіалі. Нагадаємо, що Італія (2010), Іспанія (2014) та Німеччина (2018) у статусі чемпіонів світу не виходили з групи.

Мессі тягне Аргентину

Після провалу у грі із саудами в першому турі аргентинці потрапили у важку ситуацію, коли треба вигравати два наступні матчі в групі. До того ж команді Скалоні доводиться протистояти міцним мексиканцям та полякам.

З першими "альбіселесте" з горем навпіл, але впорались. До перерви у Мессі та компанії не було шансів на успіх, але у другому таймі на авансцену вийшов геній Лео.

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Спочатку нападник ПСЖ дальнім пострілом зміг пробити Очоа. А коли Мексика розкрилась, команду Мартіно добив Енцо Фернандес з пасу того ж Мессі.

Відеоогляд матчу Аргентина – Мексика:

Перемога залишає аргентинцям непогані шанси на плей-офф. Проте у останньому турі бажано вигравати у поляків, щоб виграти групу та уникнути зустрічі із Францією.

Магія Саудівської Аравії закінчується

Сама ж Польща поки не дуже вражає, але дає результат. У грі з сенсаційними аравійцями команда Міхневича не вразила великою кількістю моментів.

Ба більше, у суперника було більше шансів для голу у ворота Щенсни. Правда, сам Войцех провів неймовірну гру, виконавши п'ять сейвів та відбивши пенальті.

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Схоже, удача відвертається від аравійців, адже Польща забили двічі з трьох ударів. Героєм став Левандовскі, який спочатку асистував на Зелінскі, а в кінці гри сам скористався помилкою суперника.

Відеоогляд матчу Польща – Саудівська Аравія:

Це був перший гол Роберта на Мундіалях. Перемога дає всі карти в руки "Кадрі", адже в останньому турі навіть у випадку поразки від Аргентини команда може вийти в плей-офф.

Австралія дивує

У першому турі підопічні Грема Арнольда непогано почали проти французів, але дуже швидко здулися. Забивши на старті, "Соккеруз" посипались після першого ж голу суперника.

Тепер же австралійцям протистояв більш скромний Туніс, який, тим не менше, на рівних відіграв з данцями до цього. Команда з батьківщини кенгуру знову забила першою, але в подальшому зіграла надійніше.

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Туніс куди частіше бив по воротах Раяна, проте не зміг створити такого тиску, як Франція, щоб суперник посипався. До того ж нереалізація підвела "орлів Карфагену".

Цей результат несподівано поставив Австралію у дуже вигідне становище. Для виходу в плей-офф "Соккеруз" треба не програти Данії в останньому турі. Це цілком можливо, враховуючи, що скандинави поки не дуже вражають в атаці.

Відеоогляд матчу Туніс – Австралія: