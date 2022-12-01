Мексика не вийшла з групи чемпіонату світу вперше з 1986 року

Мексика втратила шанси на вихід з групи чемпіонату світу на 95 хвилині вирішальної гри, пропустивши гол від Саудівської Аравії. До цього команда грала в плей-офф турніру протягом понад 30 років.

Польща та Мексика фінішували з однаковою кількістю очок – по 4. Втім, мексиканці пропустили поляків на друге місце через гіршу різницю забитих-пропущених м'ячів.

До слова Польща могла вилетіти з ЧС-2022 через підкидання монети, але врятував гол Саудівської Аравії

Виступи Мексики на чемпіонатах світу

1986 – 1 місце в групі, виліт у чвертьфіналі від Німеччини,

– 1 місце в групі, виліт у чвертьфіналі від Німеччини, 1990 – не брала участі,

– не брала участі, 1994 – 1 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Болгарії,

– 1 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Болгарії, 1998 – 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Німеччини,

– 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Німеччини, 2002 – 1 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від США,

– 1 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від США, 2006 – 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Аргентини,

– 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Аргентини, 2010 – 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Аргентини,

– 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Аргентини, 2014 – 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Нідерландів,

– 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Нідерландів, 2018 – 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Бразилії,

– 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Бразилії, 2022 – 3 місце в групі.

Попри постійні виходи з групи, Мексика найчастіше припиняла боротьбу в першому ж раунді плей-офф – 1/8 фіналу.

Виліт на чемпіонаті світу-2022 був дуже драматичним для Мексики. Після нічеєї з Польщею та поразки від Аргентини в матчі з Саудівською Аравією "ацтекам" потрібна була лише перемога.

Втім, через однакову кількість очок і голів з Польщею вихід з групи міг вирішуватися шляхом підрахунку жовтих карток або навіть жеребом.

Та гол Саудівської Аравії на 95 хвилині гри подарував свято збірній Польщі та забрав шанси на вихід у плей-оф збірної Мексики.