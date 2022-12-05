Без Португалії Роналду: Мессі назвав чотирьох фаворитів ЧС-2022

Лідер збірної Аргентини висловився про головних претендентів на перемогу на Мундіалі. Серед них є самі "альбіселесте", які вже дійшли до чвертьфіналу.

На чемпіонаті світу вже проходить стадія плей-офф. 16 найкращих збірних вийшли з групи, чотири з них вже дійшли до чвертьфіналу турніру.

До теми Не вірять в Аргентину: мафія Китаю продає квитки на "останній матч Мессі" у п'ять разів дорожче

Серед них є і Аргентина, яка вважається одним із головних кандидатів на золото Мундіалю. Головна зірка команди Ліонель Мессі виділив своїх фаворитів турніру.

Бразилія грає дуже добре. Незважаючи на поразку від Камеруну, вона залишається одним із головних фаворитів, як і Франція. А ще Іспанія, хоча вона і вийшла у плей-оф так, як вийшла. Іспанія грає дуже добре, вони мають чітке розуміння того, що вони хочуть зробити, коли отримають м'яч. Аргентина – це теж сила, вона завжди серед найкращих. Перед початком турніру ми знали, що є одними з претендентів на перемогу. Потрібно було довести це на полі. На щастя, ми це робимо,

– відзначив Мессі.

Нагадаємо, що на ЧС-2022 аргентинці невдало стартували, сенсаційно поступившись Саудівській Аравії (1:2). Втім, після цього підопічні Скалоні здолали Мексику та Польщу (обидві гри – по 2:0) і виграли групу. У 1/8 фіналу "альбіселесте" пройшли Австралію (2:1).

Читайте також Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

Сам Мессі також проводить успішних турнір, не забивши лише полякам. На його рахунку три голи, а всього на чемпіонатах світу Ліонель забив вже 9 м'ячів. Це на один більше, ніж у Кріштіану Роналду та Дієго Марадони.