Бразилія вперше програла африканській збірній та перервала фантастичний рекорд
Бразилія в заключному матчі чемпіонату світу-2022 поступилася збірній Камеруна. Ця поразка стала першою для "селесао" на мундіалях проти африканської збірної.
Також вона перервала важливий рекорд південноамериканців, над яким збірна Бразилії працювала з далекого 1998 року – тобто, кілька поколінь поспіль.
Варто побачити Камерун вирвав перемогу над Бразилією, але залишився без плей-офф ЧС-2022
Перша поразка Бразилії проти африканців
Раніше Бразилія 7 разів зустрічалася з африканськими збірними на чемпіонатах світу та щоразу перемагала:
- 1974 – Заїр (3:0);
- 1986 – Алжир (1:0);
- 1994 – Камерун (3:0);
- 1998 – Марокко (3:0);
- 2006 – Гана (3:0);
- 2010 – Кот д'Івуар (3:1);
- 2014 – Камерун (4:1);
- 2022 – Камерун (0:1).
Як бачимо, найчастіше серед африканських команд на чемпіонатах світу Бразилія зустрічалася саме з Камеруном. І після впевнених двох перемог таки зазнала поразки.
Водночас більшість зустрічей проти африканців закінчувалися для "селесао" розгромною перемогою. За винятком хіба що гри проти Алжиру в 1986 році й тепер уже поразки від Камеруну у 2022-му.
Бразилія перервала рекордну серію
У матчі другого туру Бразилія мінімально перемогла Швейцарію та побила рекорд за кількістю серією без поразок у груповому етапі – 17 матчів. До Камеруну Бразилія не програвала в груповому раунді ще з 1998 року, коли поступилася Норвегії.
Раніше рекорд належав збірній Німеччини, яка протягом 1990 – 2010 років зіграла 16 матчів групового етапу мундіалів без жодної поразки. Серія Бразилії була такою:
- 2002: 3 перемоги (Туреччина – 2:1, Китай – 4:0, Коста-Рика – 5:2);
- 2006: 3 перемоги (Хорватія – 1:0, Бразилія – 2:0, Японія – 4:1);
- 2010: 2 перемоги, 1 нічия (КНДР – 2:1, Кот-д'Івуар – 3:1, Португалія – 0:0);
- 2014: 2 перемоги, 1 нічия (Хорватія – 3:1, Мексика – 0:0, Камерун – 4:1);
- 2018: 2 перемоги, 1 нічия (Швейцарія – 1:1, Коста-Рика – 2:0, Сербія – 2:0);
- 2022: 2 перемоги (Сербія – 2:0, Швейцарія – 1:0).