У Бельгії визначились претенденти на чемпіонство: Яремчук провалюється, але має шанси на золото

Лише чотири команди поведуть боротьбу за звання найкращої в Бельгії. Цікавий формат залишає Брюгге шанси на повернення в Лігу чемпіонів.

У чемпіонаті Бельгії підійшов до завершення основний етап турніру, пише 24 канал. 18 команд зіграли один з одним в два кола, після чого визначились путівки у чемпіонську групу та групу боротьби за Лігу конференцій.

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Згідно з регламентом, після основної стадії чотири найкращі команди виходять в чемпіонську групу, де команди розподілять перші путівки в єврокубки. Перед останнім туром в Бельгії були відомі три команди, що гарантували собі це місце.

Брюгге виборов місце у чемпіонській групі

Мова про Генк, Уніон та Антверпен. На останнє місце претендували Брюгге, Гент та Стандард. "Чорно-сині" впевнено здолали аутсайдера турніру Ейпен з рахунком 7:0 і пройшли у чемпіонську групу.

Таким чином, команда Романа Яремчука зберігає шанси захистити титул, який вони вигравали три останні сезони. Втім у українця справи поки кепські. Роман не забиває з жовтня, а на останній поєдинок не потрапив навіть у заявку команди.

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Що далі

По регламенту очки, набрані у основній стадії чемпіонату, діляться навпіл. Після цього фіналісти грають у два кола один з одним (6 турів), Переможець отримає путівку в раунд плей-офф кваліфікації ЛЧ, а віцечемпіон – у другий кваліфікаційний раунд.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ (було) ОЧКИ 1 Генк 23 6 5 78:37 75 38 2 Уніон 23 6 5 70:41 75 38 3 Антверпен 22 6 6 59:26 72 36 4 Брюгге 16 11 7 61:36 59 30

Наразі Брюгге відстає від лідерів Генка та Уніона на 8 балів, а від Антверпена – на 6. Третє місце може отримати путівку в Лігу Європи, якщо Кубок виграє Антверпен (фінал проти середняка Мехелена) і при цьому посяде не останнє місце у чемпіонській групі.