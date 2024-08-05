Претендент на премію Пушкаша: відео неймовірного голу бісіклетою в Аргентині

Південноамериканський футбол відомий не тільки чудовими та легендарними гравцями, але й різними курйозами та фантастичними голами. Героєм матчу став Вальтер Аріель Бу.

Сьогодні, о 2:00 за київським часом, відбувся матч 9-го туру, у рамках аргентинської першості. Між собою зустрілись футбольний клуб Ланус з передмістя Буенос-Айреса та Атлетіко Тігре з міста під назвою Вікторія.

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Супергол Вальтера Боу

30-річний нападник клубу Ланус на 90-й хвилині забив переможний м'яч у ворота Тігре. Аргентинський голеадор забив неперевершений гол – Вальтер грудьми прийняв зависоку передачу і у падінні через себе влучним пострілом поцілив у ворота суперників.

Відео шедеврального голу:

У останніх п'яти матчах за Ланус Вальтер Боу відзначився 5-ма забитими м'ячами. За гол у ворота Тігре футболіст може отримати трофей Ференца Пушкаша за найкращих гол року. Якщо, звісно, хтось з інших футболістів не заб'є кращий.

У аргентинській Примері у турнірній таблиці Ланус займає 9-ту сходинку, маючи у своєму активі 15 очок, а Тігре з 9-ма очками розташувався на 21-му місці.