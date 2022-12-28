У США заарештували скандального чемпіона світу з боксу: його поєдинки на грані зриву

Непереможений боксер-професіонал Джервонта "Танк" Девіс опинився за гратами. Зіркового спортсмена обвинувачують у домашньому насильстві.

У ніч на вівторок, 27 грудня, у Флориді був заарештований регулярний чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс. На даний момент 28-річний боєць знаходиться під вартою.

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Чергові проблеми із законом чемпіона світу

Відомого боксера звинуватили у домашньому насильстві. Репортер боксу Ден Рафаель повідомив, що в офіційному поліцейському звіті причиною арешту зазначено: "заподіяння побоїв, що завдали тілесних ушкоджень внаслідок інциденту, який поліція класифікувала як насильство в сім'ї", без будь-яких додаткових подробиць.

Це не перша проблема із законом для молодого спортсмена. Раніше боксер став об'єктом поліцейського розслідування після словесної перепалки в супермаркеті. Але тоді правоохоронці закрили очі на поведінку Девіса.

, 28-річний боксер 7 січня повинен битися з Гектором Луїсом Гарсією у Вашингтоні. Проте наразі невідомо, як ці проблеми із законом вплинуть на проведення поєдинку. Крім того, у Девіса запланований бій на 15 квітня з непереможеною зіркою боксу Раяном Гарсією. Цей поєдинок мав стати справжньою подією у світі боксу.

Зазначимо, раніше Джервонта Девіс неодноразово повідомляв про своє бажання зустрітися на рингу з Василем Ломаченко. Боксер заявляв, що зможе перемогти колишнього чемпіона світу.