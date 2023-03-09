Він підтримував Україну: відомого чемпіона ММА заарештували під час протестів у Грузії

Мате Санікідзе був затриманий поліцією під час мітингу проти проросійського закону. Спортсмен давно висловлює свою позицію проти Росії та підтримує нашу країну.

Цими днями у Грузії проходять масові протести проти влади. Всьому виною – диктаторський закон про "іноагентів", який просувається проросійськими силами.

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Чимало спортсменів встали на бік протестуючих, в тому числі і гравець Динамо Георгій Цитаїшвілі. А ось Мате Санікідзе і сам взяв участь у мітингу.

У підсумку грузинського чемпіона Oktagon MMA у напівсередній вазі затримала поліція на проспекті Руставелі у Тбілісі. Дружина спортсмена зазначила, що Санікідзе перевели в ізолятор у Бакуріані.

Грузинський журналіст Гіоргі Кокіашвілі зазначив, що боєць не поводив себе агресивно під час мітингу. Всього ж під час арешту Мате було затримано 70 людей.

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Відзначимо, що Санікідзе від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну встав на бік нашої держави. Одну зі своїх перемог в октагоні він присвятив українським бійцям, які чинять опір окупантам.

. За день до арешту грузинський спортсмен написав у своєму фейсбуці наступну фразу: "Я краще буду битися в Європі безкоштовно, ніж в Росії за мильярд.