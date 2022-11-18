На війні з Росією загинув чемпіон України з веслування Роман Мінаков

Сумна новина прийшла зі сходу України. У боях на Донбасі загинув майстер спорту з академічного веслування та воїн Збройних сил України Роман Мінаков.

Війна проти російських загарбників продовжує забирати життя представників спортивної спільноти України. 8 листопада 2022 року на Донбасі загинув воїн ЗСУ та майстер спорту з академічного веслування Роман Мінаков.

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Роман – майстер спорту України з академічного веслування. Він був вихованцем ДЮСШ "Колос" Вільнянську району Запорізької області. Його першими тренерами були Сіряченко Валерій Іванович та Гапоненко Володимир Пилипович. Мінаков був багаторазовим чемпіоном України серед молоді, а також учасником чемпіонату світу серед молоді.

З перших днів війни Роман став на захист рідної держави. Загиблому герою було лише 29 років.

Раніше ми повідомляли, що у боях на Донбасі загинув ексгравець збірної України з гандболу Євген Колесніченко.

В Україні після 24 лютого створили спеціальний сайт із назвою "Янголи спорту", де розміщені спортсмени, які загинули внаслідок російської агресії.