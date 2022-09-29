Чемпіон світу з боротьби Новіков відмовився від громадянства України та може за це поплатитися

Збірна України з греко-римської боротьби може втратити одного зі своїх титулованих борців Семена Новікова. Той вирішив змінити громадянство.

Інформація про те, що 24-річний Семен Новіков отримав громадянство Болгарії, була ще у грудні 2021 року. Хоча перед тим сам спортсмен заявляв, що це лише чутки. Тепер же цю інформацію підтвердив старший тренер збірної України Володимир Шацьких.

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За словами Шацьких, станом на вересень 2022 року Новіков перебуває в процесі переходу до збірної Болгарії. Проте в українській федерації боротьби поки не надають згоди на його трансфер до іншої команди. І саме це може завдати достатньо сильного удару по кар'єрі спортсмена.

"Він виступатиме за Болгарію, але наразі в нього цієї змоги немає, тому що наші асоціація та федерація не надають дозволу на перехід. Адже ми цінуємо своїх спортсменів та не відпускаємо просто так, боремося за них. Це робиться також і для того, щоб інші спортсмени не думали, що можна просто розвернутися та піти. Коли держава вкладала в тебе кошти, сили", – заявив Шацьких.

Якщо українська сторона не погодиться на трансфер Новікова до Болгарії, тому необхідно буде відбути обов'язковий проміжний "карантин". Перехідний період для початку виступів спортсмена за нову збірну триває три роки від моменту його останнього виступу під прапором попередньої збірної на визначених керівним органом турнірах.

Щодо Новікова, то він у грудні 2020 року виступив на Індивідуальному кубку світу в Белграді. Тож якщо йому доведеться відбути трирічний карантин, то виступати за збірну Болгарії він зможе не раніше грудня 2023 року. Тож до Олімпіади-2024 в Парижі в нього залишиться вісім місяців. І невідомо, чи за цей час він встигне отримати необхідну ліцензію для виступу.

Хоча Україна може піти на поступки та погодити перехід спортсмена.

Також болгарська сторона в разі проходження Новіковим спортивного "карантину" буде змушена заплатити Україні компенсацію в розмірі 10 тисяч швейцарських франків.

Здобував золото під синьо-жовтим прапором

Варто відзначити, що Семен Новіков виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів. Саме у цій ваговій категорії виступає і Жан Беленюк. Тож обоє борців змагалися за те, хто представлятиме Україну на Олімпіаді-2020 в Токіо. Ця нагода випала Беленюку, і він там здобув золоту нагороду, яка стала єдиною для збірної України на цій Олімпіаді.

Новіков же теж є доволі титулованим спортсменом. У 2020 році він став чемпіоном Європи. А до цього двічі поспіль ставав чемпіоном світу на молодіжному рівні (до 23 років) – у 2018 та 2019 роках.

Новіков не змагався на міжнародному рівні з 2021 року, коли виграв "золото" на турнірі в польській Варшаві.

У вересні Новіков не увійшов до складу збірної України з греко-римської боротьби на чемпіонат світу в сербському Белграді.