Не лише через принизливу поразку в ЛЧ: чому Роналду замішаний у відставці Тухеля з Челсі

Лондонське Челсі залишалось без головного тренера після стартової поразки у груповому раунді Ліги чемпіонів від Динамо Загреб (1:0). Відомо, чому "аристократи" звільнили Томаса Тухеля.

Зіпсує атмосферу у команді

Сенсаційна поразка на старті Ліги чемпіонів стала останньою крапкою у терпінні керівництва Лондонського клубу. Однією з причин припинення співпраці з Томасом Тухелем є Кріштіану Роналду.

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Власники Челсі хотіли підсилити команду зірковим нападником, але німецький наставник не хотів бачити скандального футболіста у своїй команді. Така позиція Тухеля не сподобалась Тодду Бьолі, тому стосунки між ними погіршились.

Тухель пояснив свою позицію тим, що прихід Роналду зіпсує атмосферу у команді.

Не дивно, чому так сказав німецький фахівець. Останнім часом поведінка зіркового футболіста бажає бути кращою. Його одноклубники хочуть, щоб Роналду покинув МЮ. Він не лише може не з'явитись на тренування, а ще й не тисне руку головному тренеру та не підходить до фанатської трибуни "червоних дияволів". Як це було після розгрому від Брентфорда (4:0).

Сам Кріштіану був би не проти перейти у Челсі, адже хотів продовжити свою кар'єру у клубі, який виступає у Лізі чемпіонів. Манчестер Юнайтед, за який зараз грає португалець, за підсумками минулого сезону пробився лише у зону Ліги Європи.

Не лише Челсі відмовлялось підписувати Роналду. Топ-клуби Європи масово відмовляються від зіркового форварда, але з дуже непростим характером.

Відзначимо, що головним кандидатом на заміну німцю є тренер Брайтона Грем Поттер. Челсі вже отримало позитивну відповідь від Брайтона. який дозволив розпочати перемовини. Також у шорт-листі лондонського клубу є навіть Андрій Шевченко.

Кар'єра тактика Тухеля у Челсі