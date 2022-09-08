Не лише через принизливу поразку в ЛЧ: чому Роналду замішаний у відставці Тухеля з Челсі
Джерело:твітер Крістіана Фалька
Лондонське Челсі залишалось без головного тренера після стартової поразки у груповому раунді Ліги чемпіонів від Динамо Загреб (1:0). Відомо, чому "аристократи" звільнили Томаса Тухеля.
Зіпсує атмосферу у команді
Сенсаційна поразка на старті Ліги чемпіонів стала останньою крапкою у терпінні керівництва Лондонського клубу. Однією з причин припинення співпраці з Томасом Тухелем є Кріштіану Роналду.
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Власники Челсі хотіли підсилити команду зірковим нападником, але німецький наставник не хотів бачити скандального футболіста у своїй команді. Така позиція Тухеля не сподобалась Тодду Бьолі, тому стосунки між ними погіршились.
Тухель пояснив свою позицію тим, що прихід Роналду зіпсує атмосферу у команді.
Не дивно, чому так сказав німецький фахівець. Останнім часом поведінка зіркового футболіста бажає бути кращою. Його одноклубники хочуть, щоб Роналду покинув МЮ. Він не лише може не з'явитись на тренування, а ще й не тисне руку головному тренеру та не підходить до фанатської трибуни "червоних дияволів". Як це було після розгрому від Брентфорда (4:0).
Сам Кріштіану був би не проти перейти у Челсі, адже хотів продовжити свою кар'єру у клубі, який виступає у Лізі чемпіонів. Манчестер Юнайтед, за який зараз грає португалець, за підсумками минулого сезону пробився лише у зону Ліги Європи.Цікаво! Не лише Челсі відмовлялось підписувати Роналду. Топ-клуби Європи масово відмовляються від зіркового форварда, але з дуже непростим характером.
Відзначимо, що головним кандидатом на заміну німцю є тренер Брайтона Грем Поттер. Челсі вже отримало позитивну відповідь від Брайтона. який дозволив розпочати перемовини. Також у шорт-листі лондонського клубу є навіть Андрій Шевченко.
Кар'єра тактика Тухеля у Челсі
- Німецький наставник очолив "пенсіонерів" наприкінці січня 2021 року. На чолі команди провів 99 матчів.
- У новому сезоні Челсі під його керівництвом встиг провести 7 поєдинків, у яких команда святкувала 3 перемоги при 3-х поразках та одного разу розписала мирову.
- Привів Челсі до перемоги у Лізі чемпіонів-2020/2021. Загалом із лондонцями здобув три трофеї.