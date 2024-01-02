Закриють рота європейським грандам: у Жироні відреагували на шалений ажіотаж навколо Довбика

Артем Довбик зробив правильний вибір, коли перебрався із Дніпра-1 у Жирону. Нападник одразу став "своїм" в іспанському колективі та чудово підсилив атакувальну лінію команди.

Трансфер українського форварда відбувся на початку серпня 2023-го, а Артем вже став найкращим бомбардиром команди у поточному сезоні-2023/2024. Загалом Довбик вже наколотив у цьому сезоні 12 голів у 20-ти зіграних матчах. Ще у його активі 6 асистів.

До теми Довбик та ціла група гравців Жирони потрапили під приціл європейського гранда

Позиція, яка не сподобається конкурентам на Довбика

Після такої яскравої гри до персони Довбика була звернута увага топових клубів Європи, серед яких навіть почали називали лондонське Челсі, де виступає інший українець Михайло Мудрик.

Вже навіть почали називати суму, за яку Жирона готова відпустити свого забивного форварда. Мова йшла про 25 мільйонів євро за 70 відсотків прав на Артема, якими володіють. Інші 30% розподілені порівну між Дніпром-1 та данським Мідтьюлланном.

Челсі ж готове віддати за футболіста 39 мільйонів фунтів стерлінгів.

Паралельно із цим в іспанській пресі з'явилась реакція Жирони на такий шалений інтерес до їх форварда. Адже Довбиком цікавиться не лише Челсі, а й мадридське Атлетіко.

У Жироні анонсували появу Довбика у стартовому складі на наступний матч проти Атлетіко Мадрид, який відбудеться 3 січня о 22:30 за київським часом.

У Жироні панує спокій, і ніхто не приховує, що цей місяць буде напруженим. Звісно, червоно-біле спортивне керівництво передає спокій. У команди історична кампанія, і мета – не зазнати жодних втрат. Довбик уникає всього цього і зосереджується лише на своєму повсякденному житті в Жироні, яке дає йому наступність та щастя. Наразі він занурений у підготовку до матчу проти Атлетіко Мадрид. Він буде стартовим гравцем,

– йдеться у новині.

Таке рішення іспанського клубу може не сподобатись командам, які хотіли підписати Артема. Однак Жирона продовжує боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі. Команда Мічела Санчеса після 18-тирів йде на 2-му місці турнірної таблиці, набравши 45 балів. Стільки ж лідера чемпіонату мадридського Реала.

Тому цілком зрозуміло, чому Жирона не хоче прощатись зі своїм головним бомбардиром команди, аби зберегти усі шанси на "золото" сезону-2023/2024.

У Довбика є контракт із Жироною до кінця червня 2028-го року.