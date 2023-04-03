Непогано начарував: Челсі виплатить солідну суму Поттеру за дострокове звільнення

Лондонський клуб вже вдруге за сезон змінив змінив тренера. Сумарно на дострокові розриви контракту Челсі витратив майже 30 мільйонів фунтів.

У неділю лондонський Челсі залишився без тренера. "Аристократи" вирішили попрощатися із Гремом Поттером, за керівництва якого у команди погіршились результати.

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Наставник перебрався до Челсі у вересні минулого року, замінивши Томаса Тухеля. Але пропрацювати йому судилося менше семи місяців. Як повідомляють британські ЗМІ, коуч отримав непогану компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Угода з клубом була розрахована до 2027 року. Згідно із зарплатою тренера, він мав би отримати за цей період приблизно 50 мільйонів фунтів. Втім сторони зійшлись на сумі, яка у чотири рази менше.

Через своє звільнення Грем отримає 13 мільйонів фунтів. При цьому варто зауважити, що Челсі восени минулого року заплатив Брайтону 23 мільйони за перехід наставника посеред сезону.

Цікавий факт. У вересні минулого року Челсі звільнив Томаса Тухеля, який за сезон до цього привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів. Тоді лондонці виплатили німецькому наставнику 15 мільйонів фунтів компенсації.

В останніх іграх АПЛ та ЛЧ командою буде керувати ексасистент Поттера Бруно Салтор. Втім з клубом вже пов'язують Юліана Нагельсманна, який тиждень тому був звільнений з Баварії.

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Наразі після 28-ми матчів в чемпіонаті Англії Челсі йде аж на 11 місці, маючи відставання від топ-четвірки аж у 12 очок. Єдиним шансом для "синіх" повернутись у Лігу чемпіонів є перемога у її поточному розіграші. У чвертьфіналі "сині" будуть протистояти мадридському Реалу.