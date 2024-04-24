Ганебний день в історії "синіх": Челсі встановив декілька антирекордів після українського дербі

У вівторок, 23 квітня, відбувся перенесений матч 29 туру Англійської Прем'єр-ліги. Арсенал на своєму полі приймав Челсі.

До очного протистояння "сині" підходили з 8-матчевою безпрограшною серією та повернулися в боротьбу за зону єврокубків. Проте на "Емірейтс" все зі старту пішло не за їх планом і "каноніри" декласували команду Почеттіно з рахунком 5:0, пише 24 Канал.

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Чорний день в історії Челсі

Цей результат став історичним для Челсі. Вони встановили одразу декілька антирекордів.

"Сині" зазнали рекордної для себе поразки в усіх лондонських дербі в історії АПЛ

0:5 – найрозгромніша поразка в історії проти Арсенала. Рекорд тримався з 1930 року (1:5)

У сезоні-2023/2024 команда Почеттіно вже пропустила 57 голів у чемпіонаті – так багато в АПЛ "синім" ніколи раніше не забивали.

Зазначимо, що в цьому матчі участь взяли два гравці збірної України.

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та провів 66 хвилин на полі. За цей час він віддав 14 з 22 точних передач, жодного разу не пробив по воротах, виконав 1 невдалу спробу дриблінгу та двічі перехопив мʼяч.

Олександр Зінченко вийшов на заміну вже за рахунку 5:0. За останні 20 хвилин гри він віддав 13 з 14 точних пасів, виграв 1 повітряну дуель, здійснив 1 перехоплення та встиг створити 1 небезпечний момент.

Дивіться відеоогляд матчу Арсенал – Челсі

Після цієї поразки Челсі залишився на дев'ятій сходинці в турнірній таблиці АПЛ та значно погіршив свої шанси на потрапляння в зону єврокубків. Наступний поєдинок "сині" проведуть 27 квітня на виїзді проти Астон Вілли. Початок гри о 22:00.