Відвантажили п'ять голів "молотобійцям": Челсі з Мудриком у складі розгромив Вест Хем

На вихідних в Англії відбулися матчі 36-го туру місцевої Прем'єр-ліги. У Лондоні на "Стемфорд Бридж" Челсі приймав Вест Хем.

Челсі – Вест Хем 5:0

Голи: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуеке, 36, Джексон, 48, 81.

Обидві команди конкурують за сьоме місце в турнірній таблиці, яке дозволить потрапити в єврокубки. Тож звітний поєдинок був надзвичайно принциповим для суперників, пише 24 Канал.

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Челсі невимушено декласував Вест Хем

У стартовому складі Челсі вдруге поспіль вийшов Михайло Мудрик. Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно вчергове дав можливість проявити себе українському вінгеру.

Господарі поля дуже швидко відкрили рахунок. Найкращий бомбардир Челсі у нинішньому сезону Коул Палмер вдало зіграв на добиванні.

У першому таймі м'яч ще двічі побував у воротах "молотобійців". Галлагер та Мадуеке довели рахунок до розгромного.

Довершив приниження Вест Хема форвард "пенсіонерів" Ніколя Джексон. На 48-й хвилині поєдинку сенегалець забив у порожні ворота після пасу Мадуеке. А наприкінці зустрічі нападник вдало завершив ідеальну комбінацію у виконанні гравців Челсі.

Команда Маурісіо Почеттіно здобула розгромну перемогу з рахунком 5:0. На жаль, Михайло Мудрик за 75 хвилин ігрового часу не зумів відзначитися результативною дією. На початку другого тайму українець мав нагоду забити, але голкіпер Вест Хема Ареола впорався з небезпечним ударом.