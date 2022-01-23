Гол-цукерка Зієша приніс Челсі впевнену перемогу в матчі проти Тоттенхема

Челсі та Тоттенхем 23-го січня зустрілися у рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги. Переконливу перемогу в лондонському дербі здобули гравці Челсі.

Челсі – Тоттенхем 2:0

Голи: Зієш, 47, Сілва, 55

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Господарі поля жваво увійшли в гру, створивши відразу декілька напівмоментів біля воріт "шпор". Та удари Лукаку, Сілви та Зієша не досягли цілі.

Тоттенехем відповів напівнагодою Вінкса з опорної зони Челсі, але також невдало. Наприкінці тайму гості таки відзначилися: Гаррі Кейн засмутив Кепу, проте рефері скасував гол через фол форварда.

Коли команди вже були готові піти відпочивати, ледь не відзначився центрбек Сілва: бразилець пробив над поперечиною.

Вибуховий початок від Челсі в другому таймі

Відразу на початку другого тайму Челсі відкрив рахунок у грі. Хакім Зієш отримав м'яч перед штрафним суперника та запустив його у "дев'ятку" воріт. Воротар Уго Льоріс та інші футболісти поглядом супроводили м'яч у ворота.

Майже відразу Зієш міг оформити дубль: марокканець вкотре отримав змогу пробити з небезпечної позиції, проте цього разу Льоріс був на висоті.

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Челсі продовжив розривати Тоттенхем і подвоїв перевагу на 55-й хвилині: Тьяго Сілва відзначився голом після навісу у штрафний зі стандарту.

Перша відповідь "шпор" прийшла на 58-й хвилині: Бергвейн з розвороту пробив з меж штрафного, але в руки Кепі. Натомість у Челсі нагоду змарнував Лукаку, пробивши у голкіпера.

Після цього Челсі повністю контролював хід гри й втримав перевагу у два м'ячі.

Завдяки перемозі після 24-х матчів Челсі набрав 47 очок та на 10 балів відстає від лідера турнірної таблиці Манчестер Сіті. Також "сині" програють один бал Ліверпулю. Тоттенхем зіграв 20 матчів – 36 очок та сьома сходинка.