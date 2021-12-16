У Челсі спалах коронавірусу перед матчем з Евертоном: у трьох гравців позитивні тести

Гравці лондонського Челсі здали позитивні тести на коронавірус. Сталося це перед матчем з Евертоном.

Імена хворих не оголошують

Відомо, що у трьох гравців виявили позитивні тести на коронавірус. Імена інфікованих футболістів не називають.

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Минулого тижня коронавірусну інфекцію виявили у Маттео Ковачича.

Зазначається, що хворі контактували зі всією командою. Двох з трьох хворих тренер Томас Тухель планував включити до складу на матч з Евертоном.

Про можливе перенесення матчу інформації поки що немає. Тому команди зустрінуться у четвер, 16 грудня, у 17-му турі АПЛ. Матч розпочнеться о о 21:45.

Через коронавірус перенесли вже три матчі 17-го туру Прем’єр-ліги: Брентфорд – Манчестер Юнайтед, Бернлі – Вотфорд і Лестер – Тоттенгем.

Після 16-ти турів цього сезону АПЛ Челсі з 36 очками посідає третє місце в турнірній таблиці.