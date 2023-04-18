Мудрик залишиться без Ліги чемпіонів: Реал вдруге здолав Челсі та вийшов у півфінал – відеоогляд

Підопічні Френка Лемпарда не змогли знайти слабких місць в обороні мадридців, щоб відквитати два пропущених голи у першому матчі. Натомість Родріго Гоес зміг оформити дубль.

Челсі – Реал 0:2

Голи: Родріго, 58, 80.

У Лізі чемпіонів почались матчі-відповіді 1/4 фіналу, пише 24 канал. У одному з перших матчів зустрілись переможці останніх двох сезонів турніру – лондонський Челсі та мадридський Реал.

Перша гра на "Сантьяго Бернабеу" пройшла повністю за сценарієм господарів і завершилась перемогою з рахуном 2:0. Тепер же перед командою Френка Лемпарда стояла надскладне завдання відквитати цей гандикап вдома.

Дивна схема Челсі та рівний перший тайм

Цікаво, що наставник Челсі обрав дуже захисну модель гри – з п'ятьма захисниками та чотирма центральними півзахисниками. На вістрі ж вийшов лише Хаверц, тоді як на заміні залишились Феліш, Мудрик, Стерлінг, Пулішич та Зієш.

Перший тайм пройшов при відносно рівній грі. Команди майже рівну кількість разів створювали небезпеку, але моменти Челсі були гострішими. Куртуа кілька разів виручав свою команду.

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Фатальні контратаки Реала

Втім після перерви Реал на класі та контратаках взяв своє. На 58 хвилині Родріго вдалось вибігти у перспективну контратаку. Бразилець перепасувався зі своїм співвітчизником Вінісіусом і вразив майже порожні ворота Аррісабалаги.

Після цього Лемпард запустив одразу трьох нападників, в тому числі і Мудрика. Однак це не допогло лондонцям переломити гру. Українець намагався бути активним, двічі бив по воротах суперника. Втім один удар був відбитий Куртуа, а після другого м'яч полетів на трибуни.

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Натомість Реал добив Челсі у ще одній контратаці. Вальверде вивели на ударну позицію, але уругваєць відпасував на вільного Родріго. Бразильцю треба було лише вразити порожні ворота, щоб оформити дубль.

Мудрик без Ліги чемпіонів

Таким чином, Реал виходить у 11-ий півфінал Ліги чемпіонів за останні 13 сезонів та продовжує захист титулу. В 1/2 фіналу на команду Анчелотті чекає битва з Манчестер Сіті або Баварією. Перша гра цих команд завершилась з рахунком 3:0 на користь англійців.

А ось Челсі цим вильотом попрощався з Лігою чемпіонів як мінімум на півтора роки. В АПЛ підопічні Лемпарда йдуть аж 11-ими, відстаючи від топ-четвірки аж на 17 балів.

Відеоогляд матчу Челсі – Реал: