Підсилення атаки: Челсі провів перемовини з агентом Левандовського
21 липня 2021 , 15:04Читать новость на русском
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Роберт Левандовський може змінити Бундеслігу на АПЛ. Польським нападником цікавиться Челсі.
Зацікавленість з Лондона
Лондонський клуб поклав око на форварда Баварії. Челсі вже провів перемовини з агентом футболіста Піні Захаві.
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Один із найкращих агентів світу задоволений умовами, які запропонували Роберту у Челсі. "Пенсіонери" також розглядають можливість підписання контракту із ще одним зірковим форвардом з дортмундської Боруссії Ерлінгом Голандом.
- 32-річний поляк має чинний контракт із мюнхенським клубом. Його угода з чемпіоном Бундесліги розрахована до кінця червня 2023 року.
- Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 60 мільйонів євро.
- У сезоні-2020/2021 Роберт за 40 поєдинків в усіх турнірах, у яких наколотив 48 голів та віддав 9 асистів. Роберт завоював "Золоту бутсу", яка вручається найкращому бомбардиру серед європейських чемпіонатів.
Лідер збірної Польщі готовий змінити клуб. Форвард відкритий до нових пропозицій, хоча чудово почуває себе у Баварії.