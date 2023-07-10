Все у стилі ретро: Челсі презентував нову форму, а Мудрик взяв участь у олдскульній фотосесії

Лондонський колектив оновив свій дизайн напередодні наступного сезону. Михайло Мудрик допоміг у цьому своїй команді.

Челсі презентував нову домашню форму. Лондонський колектив вирішив відіслатися на успіхи "аристократів" в 90-их роках.

Варте уваги "Україна дуже втомилась, але народ продовжує боротьбу": гравець збірної пригадав світу про війну

Тематична фотосесія

"Пенсіонери" представили новий комплект, в якому команда виступатиме у наступному сезоні 2023/2024. Вбрання зроблене у традиційних для Челсі синіх кольорах з вкрапленнями білого, а емблема лондондського клубу – позолочена, воротарі лондонців виступатимуть у чорному. Форма у стилі ретро зроблена не просто так, оскільки "аристократи" вирішили відіслатися на успіхи "синіх" в 90-их роках. Зокрема, У сезоні-1997/1998 Челсі виграв Кубок європейських чемпіонів і Кубок ліги, а згодом взяв Суперкубок УЄФА.

Варто відзначити, що Челсі запросив презентувати форму і легенд клубу, а саме тих, хто застав досягнення команди у 90-их та взагалі його власними руками і ногами творив. Таким чином участь, у фотосесії взяли Роберто Ді Маттео та Денніс Вайз. Також у новій формі красувалися й сучасні футболісти та гравчині "аристократів", серед яких опинився і Михайло Мудрик.

Презентація форми Челсі / інстаграм "пенсіонерів"