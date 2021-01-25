Челсі офіційно звільнив Френка Лемпарда

Англійський Челсі офіційно підтвердив звільнення Френка Лемпарда з посади головного тренера.
Джерело: офіційний сайт Челсі
Причиною для звільнення Лемпарда стали результати команди.
"Недавні результати та виступи не виправдали очікувань клубу, в результаті чого команда залишилася в середині таблиці без чіткого шляху до сталого поліпшення", – йдеться в заяві клубу.
Нагадаємо Шевченко може очолити Челсі до кінця сезону: названо умову
Там також відзначили, що це рішення далося нелегко, адже Лемпард – легенда клубу. Однак Челсі необхідні зміни, щоб покращити ситуацію в цьому сезоні.
Хто саме очолить Челсі – поки невідомо. У клубі заявили, що не будуть давати жодних коментарів, допоки новий тренер не буде призначено. Англійські ЗМІ писали, що головний наставник збірної України Андрій Шевченко входить в список ймовірних кандидатів на цю посаду.