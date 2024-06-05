Челсі може не відпустити Мудрика на Олімпіаду: українець прокоментував гучну інформацію

У британській пресі з'явилася інформація, що Михайло Мудрик може не поїхати на Олімпіаду-2024 через заборону з боку Челсі. Український вінгер дав коментар щодо даної ситуації.

Незабаром збірна України U-23 вперше в історії виступить на Олімпійських іграх. Проте, через проведення головних спортивних змагань чотириріччя у липні-серпні, в багатьох клубів виникає дилема щодо того, чи відпускати гравців до національних команд.

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Мудрик не володіє інформацією щодо поїздки на Олімпіаду

Одним із таких клубів став англійський Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик. Керівництво "пенсіонерів" нібито не хоче втрачати українця, а також аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса під час літнього етапу підготовки до нового сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Мудрик прокоментував інсайд британських ЗМІ про те, що Челсі не відпустить його на Олімпіаду-2024. За словами Михайла, він наразі не може спростувати або підтвердити цю інформацію, оскільки не володіє нею.

Ще нічого не знаю. Мені ніхто нічого не казав,

– сказав Михайло Мудрик.

23-річний Мудрик у минулому сезоні провів за Челсі 41 матч у всіх турнірах, в яких відзначився сімома голами та двома результативними передачами. Також в активі Михайла сумарно 19 матчів та два голи за національну збірну України.

На Олімпіаді-2024 збірна України U-23 зіграє у групі В з командами Марокко, Аргентини та Іраку. Футбольний турнір на Іграх у Парижі відбудеться з 24 липня по 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.