Мудрик втратив шанс здобути трофей: Челсі у фіналі Кубка ліги поступився Ліверпулю – відео

У неділю, 25 лютого, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбувся фінал Кубка англійської ліги. За почесний трофей боролися Челсі та Ліверпуль.

Челсі – Ліверпуль 0:1

Гол: ван Дейк, 118

Команда Маурісіо Почеттіно провально проводить поточний сезон. Виграш Кубка англійської ліги міг стати втіхою для фанатів Челсі, пише 24 Канал.

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Запекла битва з двома скасованими голами

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно не знайшов місце у стартовому складі для Михайла Мудрика, який залишився в запасі. Натомість Юрген Клопп не міг розраховувати на низку провідних виконавців через переповнений лазарет.

У першому таймі ігровою перевагою володіли "мерсісайдці". Проте дива на останньому рубежі творив голкіпер Челсі Петрович. Гарні нагоди забити гол мав гравець Ліверпуля Луїс Діас.

"Сині" відповідали гострими контратаками. На 32-й хвилині зустрічі Рахім Стерінг відправив кулястого у сітку воріт "червоних". Після перегляду ВАР суддя не зарахував гол через офсайд.

У другому таймі футболісти Челсі зуміли вирівняти гру, але гострішими у завершальній стадії були "мерсісайдці". На 60-й хвилині зустрічі Вірджил ван Дейк ударом головою прицільно замкнув навіс зі штрафного. Проте гравці Ліверпуля не довго раділи забитому м'ячу. Арбітр друге скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

Основний час поєдинку так і не визначив переможця. На 90-й хвилині на поле вийшов Михайло Мудрик.

Долю 64-го фіналу Кубка ліги вирішив гол ван Дейка в овертаймі. Під час розіграшу кутового нідерландський захисник приніс 10-й трофей в історії клубу.

Відеоогляд матчу Челсі – Ліверпуль