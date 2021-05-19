Челсі переміг Лестер та помстився за поразку у Кубку Англії: відео

Челсі 18 травня на власному полі приймав Лестер у 37 турі АПЛ. Господарі перемогли у ключовому матчі за Лігу чемпіонів.

Челсі – Лестер 2:1

Голи: Рюдігер, 47, Жоржинью, 66 (п) – Іхеаначо, 76

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У першому таймі найбільш активним на полі був Вернер. Спершу нападник впав у штрафному суперника, вимагаючи пенальті. Але суддя вказав в іншу сторону, зафіксувавши симуляцію зі сторони гравця Челсі. Хоча суперник й справді вдарив ззаду по нозі Вернера.

Вернер таки відправив м'яч у сітку, але зробив це з офсайду. Вже на 35-й хвилині нападник знову відзначився у ворота Лестера після розіграшу кутового. Однак цього разу рефері заслужено скасував взяття воріт через гру рукою.

На перерву команди пішли за нулів на табло. Відразу після відпочинку господарі таки відкрили рахунок. Рюдігер на дальній стійці підчатував скидання головою від партнера по команді – 1:0.

На 66-й хвилині "аристократи" заробили право на пенальті. Захисники "лисиць" сфолили на Вернеру у штрафному – арбітр вказав на 11 метрів. До позначки підійшов Жоржинью та легко подвоїв перевагу команди – 2:0.

У середині другого тайму оборона Челсі залишила самого Іхеаначо у штрафному. Футболіст з району метрів не схибив – 2:1.

Челсі помстився Лестеру за поразку у фіналі Кубка Англії. Після звитяги команда Томаса Тухеля підійнялась на 3 місце в АПЛ, у її активі 67 очок. У Лестера на одне менше та 4 сходинка.

Челсі – Лестер відеоогляд