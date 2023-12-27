Закрив роти скептикам: Мудрик забив четвертий гол за Челсі – відео

Український вінгер "пенсіонерів" Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі на матч проти Кристал Пелас. Вже в дебюті поєдинку українець реалізував свій момент.

Лондонський Челсі в матчі 19-го турі приймав Крістал Пелас. Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно дав черговий шанс Михайлу Мудрику, пише 24 Канал.

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Господарі поля активно розпочали поєдинок. Вже на перших хвилинах м'яч міг опинитися у сітці воріт "склярів".

Стартовий натиск приніс результат на 13-й хвилині зустрічі. Після флангової атаки Мало Гюсто прострілив до штрафного майданчику Крістал Пелас. Першим на м'ячі опинився Мудрик. Українець в один дотик вгатив смугастого повз голкіпера "орлів". 1:0 – "сині" повели в рахунку.

Відео голу Мудрика

Цей гол для Мудрика став третім в АПЛ. Згалом на рахунку українського вінгера вже 4 забиті м'ячі за Челсі.