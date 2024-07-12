Програма обміну: лондонський клуб хоче отримати Луніна

На початку минулого сезону Кепа Аріссабалага переїхав з Челсі в Реал на правах оренди. Він повинен був замінити травмованого Тібо Куртуа, але програв конкуренцію Луніну.

Після відходу Кепи в мадридський Реал, у рамку воріт став голкіпер Роберт Санчес. Потім через невпевнену гру іспанця його змінив Джордже Петрович. Зараз "аристократи" шукають нового воротаря.

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Лунін в Челсі, а Кепа в Реал

Контракт Андрія Луніна з "Королівським клубом" закінчується влітку 2025 року. Агент українця Жорже Мендеш веде переговори щодо майбутнього свого підопічного. Сам голкіпер висловив бажання залишитись у клубі, але за наявності ігрової практики.

Натомість Челсі стежить за Луніним довгий час і готові обміняти Кепу на українського голкіпера. Якщо Андрій вирішить покинути клуб, то "вершкові" готові розглянути Аріссабалагу як заміну.

Реал виставив ультиматум Андрію про те, що він повинен вирішити до 15 липня, питання щодо нового контракту.

Обмін баска на українця дозволить "пенсіонерам" скоротити зарплатний фонд, адже Кепа заробляє 155 тисяч фунтів на тиждень. Українським кіпером "галактікос" також цікавляться Манчестер Юнайтед, Ювентус, а головним фаворитом є Арсенал Лондон.

В минулому сезоні Андрій відграв 31 матч у футболці мадридців, 12 разів залишив ворота недоторканими, а пропустив всього 32 м'ячі.